FCA in trattative avanzate per allearsi con Renault (Corriere della Sera)

26 mag 2019

Il quotidiano, che riprende quanto scritto dal Financial Times, riporta l’indiscrezione che indica Fiat Chrysler Automobiles e Renault “in trattative avanzate per trovare un accordo per una possibile alleanza”. Dal matrimonio nascerebbe il più grande gruppo automobilistico del mondo con 16 milioni di veicoli prodotti all’anno contro gli 11 di Volkswagen e i 10 di Toyota.

L’autorevole testata britannica, che cita fonti a conoscenza dei fatti, riporta che John Elkann si sarebbe incontrato nelle scorse settimane con il presidente francese Emmanuel Macron. L’inquilino dell’Eliseo avrebbe chiesto di temporeggiare per attendere la definizione dei rapporti di Renault con Nissan. Il Corriere ricorda infatti che “oggi Renault è parte di un’alleanza a tre con Nissan e Mitsubishi (detiene il 43% delle azioni di Nissan ed esercita pieno diritto di voto, Nissan controlla solo il 15% di quelle di Renault), rapporti che vivono attualmente una fase turbolenta dopo l’arresto, a Tokio, otto mesi fa, del leader storico Carlos Ghosn”.

Dal Lingotto, sul tema, è arrivato un no comment. Con la puntualizzazione che il gruppo è pronto “ad avviare colloqui con tutti”.

