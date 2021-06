Farmaè acquista il 100% di AmicaFarmacia

di Redazione Lapenna del Web

29 giu 2021 ore 09:41

Farmaè – società attiva nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, quotata all’AIM Italia – ha comunicato di aver sottoscritto un accordo quadro vincolante per l’acquisizione del 100% di AmicaFarmacia, canale e-commerce collegato alla Farmacia Madonna della Neve presso Bagnolo Piemonte (CN) per la vendita, tra gli altri, di farmaci da banco senza obbligo di prescrizione. L’obiettivo dell’operazione è dare vita al primo gruppo in Italia operativo nella distribuzione di farmaci da banco e prodotti per la salute, con ricavi aggregati che nel 2020 hanno superato i 93 milioni di euro.

La valutazione complessiva dell'azienda online è quindi pari a 34,5 milioni di euro e il controvalore dell’operazione è di 39 milioni di euro.

Nel 2020 AmicaFarmacia ha registrato un volume di affari pari a 27,8 milioni di euro, in crescita del 34% rispetto all’esercizio precedente, posizionandosi al secondo posto, secondo IQVIA, tra gli operatori on-line della Salute & Benessere. L’EBITDA è stato positivo 30mila euro mentre il risultato netto è stato negativo per 310mila euro.

L’operazione prevede, come attività propedeutica, la scissione parziale del patrimonio di AmicaFarmacia mediante attribuzione del ramo d’azienda dedicato alla commercializzazione online e della parafarmacia di Bagnolo Piemonte a MDF Holding, società di nuova costituzione con capitale interamente detenuto da Marco Di Filippo, fondatore di AmicaFarmacia.

Successivamente al perfezionamento della scissione, Farmaè acquisterà da Marco Di Filippo il 100% del capitale di AmicaFarmacia e delibererà un aumento di capitale a favore di MDF Holding che sarà, contestualmente, liberato da quest’ultima mediante conferimento dell’azienda online.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.