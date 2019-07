Falck Renewables acquisisce il 70% di un progetto solar in fase di sviluppo in Sicilia

18 lug 2019 ore 16:19

Falck Renewables ha sottoscritto con Canadian Solar Group un accordo preliminare per l’acquisto del 70% di Big Fish SPV, proprietaria di un progetto solare in fase di sviluppo in Sicilia, per una capacità complessiva fino a 195 MW.

Il prezzo per la partecipazione al capitale di Big Fish SPV è di circa 60mila euro, e potrà in seguito aumentare fino a un massimo di 145mila euro, in base alla capacità finale complessiva del progetto.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.