Fabilia Group, conosciamo meglio la società

Fabilia Group opera nel settore dell’hotellerie, che ha industrializzato, in Italia, il prodotto All Inclusive per famiglie con bambini e ragazzi fino ai 16 anni.

11 ago 2020 ore 15:13

Fabilia Group ha debuttato all’AIM Italia, sfidando la volatilità dei mercati e il periodo estivo.

Il collocamento delle azioni Fabilia Group è avvenuto a seguito del collocamento di 1.080.000 azioni ordinarie, tutte di nuova emissione.

Il prezzo di offerta era stato fissato a 1,6 euro, determinando una capitalizzazione iniziale di 9,7 milioni di euro. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione, interamente in aumento di capitale, ammonta a 1,7 milioni di euro.

FABILIA GROUP – L’ATTIVITA’

Fabilia Group opera nel settore dell’hotellerie, che ha industrializzato, in Italia, il prodotto All Inclusive per famiglie con bambini e ragazzi fino ai 16 anni, inclusivo di un servizio di free bar & food disponibile 24 ore al giorno e una vasta gamma di servizi dedicati alla clientela.

Il gruppo conta sei hotel e quattro resort in sei regioni, per un totale di dieci strutture, di cui otto nel segmento “mare” e due nel segmento “montagna”.

Fabilia Group opera come provider di tutti i servizi corporate (amministrazione, centro prenotazioni, marketing, commerciale, ecc.) per le società controllate, che gestiscono i singoli hotel o resort del gruppo sulla base di contratti di locazione o affitto di medio termine. La società investe direttamente nell’adeguamento al proprio format delle strutture prese in gestione, il tutto volto a un rilancio estetico e funzionale dell’hotel e ad assicurare i medesimi standard in tutte le strutture gestite.

FABILIA GROUP – I DATI DI BILANCIO E DIVIDENDI

Fabilia Group ha fornito alcuni dati relativi all’esercizio 2019.

Nel dettaglio, la società ha terminato lo scorso anno con un valore della produzione di 11,54 milioni di euro, in aumento del 26% rispetto ai 9,17 milioni ottenuti nell’esercizio precedente. In miglioramento anche il margine operativo lordo, passato da 2,38 milioni a 2,95 milioni di euro (+24%); la marginalità si è confermata al 26%. L’utile netto è stato pari a 512mila euro.

A fine 2019 l’indebitamento netto di Fabilia Group era sceso a 4,47 milioni di euro, rispetto ai 5,85 milioni di inizio anno. Nell’intero 2019 le attività operative dell’azienda hanno generato un flusso di cassa di 3,77 milioni di euro.

Fabilia Group ha precisato di non aver individuato una politica di distribuzione dei dividendi.

FABILIA GROUP – LA STRATEGIA

Fabilia Group intende perseguire una strategia di crescita ed espansione al fine di accrescere e consolidare il proprio posizionamento competitivo per affermarsi quale leader di mercato nel settore dell’hotellerie.

La strategia si svilupperà secondo due direttrici:

Crescita per linee interne : Fabilia Group intende conservare e rafforzare il proprio posizionamento competitivo attraverso un ampliamento della propria base clienti, sia in Italia sia, in futuro, all’estero, per il tramite di una capillare attività di marketing.

: Fabilia Group intende conservare e rafforzare il proprio posizionamento competitivo attraverso un ampliamento della propria base clienti, sia in Italia sia, in futuro, all’estero, per il tramite di una capillare attività di marketing. Crescita per linee esterne: Fabilia Group intende ampliare il proprio portfolio di hotel incrementando il numero di strutture in gestione sia in località marittime, puntando, in particolare, a regioni quali la Liguria, la Toscana, la Campania e la Puglia, sia in località montane rivolgendosi a regioni quali la Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino. Lo stesso intende fare rivolgendosi nei paesi esteri confinanti con l'Italia e, in particolare, alla Costa Azzurra, Deux Alpes, Svizzera, Austria e Croazia. Fabilia Group non esclude la possibilità di acquisire piccole catene locali da 2 o 3 hotel attraverso strategiche operazioni di M&A, con l’obiettivo di “ribrandizzarle”, inserirle all’interno del gruppo e dunque consolidare ed espandere la propria posizione nel mercato di riferimento.

FABILIA GROUP – I PRINCIPALI RISCHI

Tra i fattori di rischio indicati nel documento informativo, i vertici di Fabilia Group hanno segnalato che il gruppo è esposto al rischio derivante da un calo delle prenotazioni e/o cancellazioni delle stesse da parte dei clienti, come conseguenza dell’emergenza dovuta a fenomeni epidemici quali, in particolare, quello legato alla repentina diffusione del Covid-19 a livello mondiale e, in particolar modo, a livello italiano.

Inoltre, Fabilia Group ha ricordato che l’operatività dell’azienda è caratterizzata da un elevato livello di stagionalità (che può comportare rischi di condizioni metereologiche non favorevoli) in quanto opera quasi esclusivamente nei confronti della clientela italiana abitualmente orientata a concentrare le proprie vacanze nel periodo estivo dell’anno. Fabilia Group ha evidenziato che nell’esercizio 2019, l’82% circa dei ricavi conseguiti dal gruppo sono stati realizzati nel periodo estivo giugno-agosto.

Infine, il management di Fabilia Group ha sottolineato che il gruppo gestisce strutture alberghiere di proprietà di terzi sulla base di specifici contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda di durata mediamente triennale, che prevedono clausole standard per tale tipologia di contratti, quali, ad esempio, l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa relativa all’immobile da parte dell’affittuaria, la prestazione di specifiche garanzie a tutela del concedente. L’eventuale disdetta, il mancato rinnovo o il possibile recesso dai contratti di affitto, o il venir meno delle polizze assicurative relative agli immobili senza che il gruppo riesca a provvedere alternativamente, comporterebbe l’obbligo di rilascio degli immobili, con conseguente impatto negativo derivante dall’inevitabile interruzione dell’attività e dalla perdita degli investimenti effettuati.