Eukedos, nuovo finanziamento per la controllata Edos

di Redazione Lapenna del Web

27 lug 2023 ore 10:28

Eukedos - società quotata all'Euronext Milan e attiva nel settore del managed care e della assistenza a lungo termine agli anziani non auto sufficienti – ha comunicato che la controllata Edos ha perfezionato un finanziamento ipotecario di 16,9 milioni di euro volto a sostenere il piano di investimento del gruppo rivolto all'ampliamento dei posti letto e riguardo la realizzazione di tre residenze sanitarie per anziani in Lombardia. La scadenza è prevista per il 30 giugno 2035.

Il finanziamento sarà erogato da un pool di istituti di credito italiano composto da Banco di Sardegna, Chiantibanca, Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e BCC Banca Iccrea.

Eukedos e La Villa hanno rilasciato in favore del gruppo BCC Iccrea (arranger e capofila del pool di banche) fidejussioni a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controllata Edos, in dipendenza del finanziamento, sino all'importo massimo di 33,8 milioni di euro.

