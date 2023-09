ESI realizzerà un nuovo impianto fotovoltaico in Molise

di Redazione Lapenna del Web

22 set 2023 ore 10:06

ESI - società attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all’estero, quotata sull'Euronext Growth Milan - ha comunicato di essersi aggiudicata la gara per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico in Molise.

L’oggetto della gara, indetta da una primaria utility europea, comprende la progettazione e costruzione di una nuova centrale fotovoltaica flottante della potenza di 3,36 MWp.

L’importo della commessa, pari a circa 2,6 milioni di euro, sarà di competenza dell’esercizio 2024. L’inizio dei lavori è previsto nel 2024.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.