Esi, accordo per ammodernamento impianto fotovaltaico

di Redazione Lapenna del Web

18 ott 2022 ore 09:53

Esi - società quotata all'Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili - ha comunicato di avere sottoscritto un accordo "chiavi in mano" con un primario fondo europeo per lavori di revamping e l’ammodernamento tecnologico dell’impianto fotovoltaico denominato “Alessandria” situato in Piemonte dalla potenza complessiva di 2 MWp.

Il corrispettivo dell'accordo è pari a circa 504mila euro e sarà interamente di competenza del primo semestre 2023.

