Eni scivola sui conti del secondo trimestre 2020

di Redazione Lapenna del Web

30 lug 2020 ore 10:57

ENI scende a Piazza Affari sulla scia dei dati trimestrali. Dopo un avvio di seduta a 8,39 euro, in linea con la chiusura della giornata precedente, il titolo ha subito perso terreno toccando i minimi provvisori di giornata in area 8,01 euro. Sul livello l'azione ha rimbalzato fino a quota 8,26 euro, dove ha poi ceduto alla pressione dei venditori. Alle 11.05 il titolo si attestava a a 8,08 euro, registrando una perfomance negativa del 3,83%.

Il mercato non ha apprezzato i dati del secondo trimestre, chiuso con un risultato operativo adjusted negativo per 434 milioni di euro, rispetto al valore positivo di 2,28 miliardi del corrispondente periodo dello scorso anno. Il risultato netto adjusted è scivolato in rosso per 714 milioni, in forte peggioramento rispetto all’utile di 562 milioni contabilizzati nella prima metà dello scorso anno. Il consensus degli analisti, pubblicato sul sito Internet della società, indicava un utile operativo adjusted negativo per 650 milioni di euro e una perdita netta adjusted di 930 milioni. Inoltre, a fronte del mutato contesto, della sua elevata volatilità e delle azioni messe in atto per fronteggiarne gli effetti, ENI ha deciso di rivedere la politica di remunerazione degli azionisti che prevede, in particolare, un dividendo annuo composto da un valore base fissato a 0,36 euro per azione (commisurato a una media annua del Brent pari ad almeno 45 dollari al barile) e una componente variabile crescente al crescere del prezzo Brent.

