ENI, il calendario finanziario del 2020: ecco quando staccherà il dividendo!

30 gen 2020 ore 20:47

ENI ha comunicato il calendario finanziario per l’esercizio 2020.

In particolare, il 27 febbraio 2020 si riunirà il consiglio di amministrazione del Cane a sei zampe per l’approvazione dei risultati del 2019 e della proposta di dividendo; il comunicato stampa sarà diffuso il giorno seguente, prima dell'apertura di Piazza Affari in contemporanea all'aggiornamento della strategia.

Con riferimento alla politica dei dividendi, i vertici di ENI hanno anticipato che il saldo sul dividendo 2020 (relativo all'esercizio 2019) sarà staccato lunedì 18 maggio 2020 e messo in pagamento il 20 maggio; l'acconto del dividendo 2021 (relativo all'esercizio 2020) sarà assegnato il 21 settembre 2020 e sarà messo in pagamento il 23 settembre.

Questi gli altri appuntamenti finanziari di ENI per il 2020:

23 aprile 2020 : consiglio di amministrazione per l’approvazione dei risultati del primo trimestre 2020 (il comunicato stampa sarà diffuso il giorno seguente, prima dell'apertura di Piazza Affari).

: consiglio di amministrazione per l’approvazione dei risultati del primo trimestre 2020 (il comunicato stampa sarà diffuso il giorno seguente, prima dell'apertura di Piazza Affari). 13 maggio 2020 : assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2019 (unica convocazione).

: assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2019 (unica convocazione). 30 luglio 2020 : consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria del primo semestre 2020 e della previsione sull'acconto del dividendo 2021, relativo all'esercizio 2020 (il comunicato stampa sarà diffuso il giorno seguente, prima dell'apertura di Piazza Affari).

: consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria del primo semestre 2020 e della previsione sull'acconto del dividendo 2021, relativo all'esercizio 2020 (il comunicato stampa sarà diffuso il giorno seguente, prima dell'apertura di Piazza Affari). 17 settembre 2020 : consiglio di amministrazione per definire l'acconto del dividendo 2021, relativo all'esercizio 2020.

: consiglio di amministrazione per definire l'acconto del dividendo 2021, relativo all'esercizio 2020. 29 ottobre 2020: consiglio di amministrazione per l’approvazione dei risultati del terzo trimestre 2020 (il comunicato stampa sarà diffuso il giorno seguente, prima dell'apertura di Piazza Affari).

