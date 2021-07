ENI, acquisizione di nuovi progetti eolici in Italia

di Redazione Lapenna del Web

9 lug 2021 ore 10:22

ENI ha comunicato di aver firmato un accordo per l'acquisto dalle società Glenmont Partners and PGGM Infrastructure Fund del 100% di un portafoglio di 13 campi eolici onshore in Italia, con una capacità complessiva di 315 MW già in esercizio. Il portafoglio acquisito è composto da 256 aerogeneratori entrati in esercizio fra il 2009 e il 2016 e localizzati in Sicilia, Puglia, Basilicata e Abruzzo.

Insieme ai 35 MW già in corso di costruzione in Puglia, Eni raggiunge così i 350 MW di capacità eolica installata in Italia,.

L’operazione di vendita si concluderà al completamento della procedura dei finanziatori sul cambio di controllo.

