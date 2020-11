Enertronica Santerno, siglato accordo per 5 milioni di euro per la Gridparity Italiana

di Redazione Lapenna del Web

5 nov 2020 ore 09:54

Enertronica Santerno - società quotata sull'AIM Italia e attiva nella produzione di inverter per applicazioni nel settore dell'automazione industriale - ha comunicato di avere siglato un contratto per 5 milioni di euro per impianti fotovoltaici in regime di Grid Parity tramite la controllata Progetti International.

Il contratto ha come oggetto la fornitura chiavi in mano di cinque impianti fotovoltaici da creare con l’impiego di nuove tecnologie localizzati in prevalenza nel Lazio. La durata del contratto è fissata fino al 31 dicembre 2021.

L'accordo rappresenta un'integrazione ad un contrattp già sottoscritto con un player importante della produzione di energie rinnovabili e rafforza la posizione dell'azienda nel settore.

