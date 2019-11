Enel in altalena dopo il piano industriale

26 nov 2019 ore 16:48

In altalena Enel nel giorno della presentazione del piano strategico per il triennio 2020/2022. Alle 16.45 il titolo del colosso elettrico registrava un rialzo dello 0,88% a 6,9 euro.

Il piano industriale di Enel prevede investimenti complessivi per 28,7 miliardi di euro, pari a un incremento dell’11% rispetto al piano precedente, che porteranno ad un EBITDA atteso di 20,1 miliardi di euro nel 2022 (+13% rispetto ai 17,8 miliardi previsti nel 2019). L’utile netto ordinario per il 2022 atteso a 6,1 miliardi di euro (+27% dai 4,8 miliardi previsti per il 2019), con il target per il 2021 in aumento di circa 200 milioni di euro rispetto al piano precedente. Il management di Enel ha anche ritoccato la politica dei dividendi per i prossimi esercizi. Nel dettaglio, il colosso elettrico continuerà a corrispondere, lungo l’arco di piano, un dividendo pari all’importo più elevato fra il 70% dell’utile netto ordinario consolidato e il dividendo per azione minimo garantito, con un tasso di crescita medio annuo dell'8,4% per il dividendo per azione implicito e del 7,7% per il dividendo per azione minimo. In particolare, il dividendo per azione minimo per il biennio 2020/2021 è stato aumentato di un centesimo ed è stato fissato rispettivamente a 0,35 euro e a 0,37 euro. Infine, Enel ha fissato un nuovo dividendo per azione minimo di 0,4 euro per azione nel 2022.

