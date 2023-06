EEMS Italia, acquisito nuovo progetto fotovoltaico in Molise

di Redazione Lapenna del Web

22 giu 2023 ore 07:50

EEMS Italia - società quotata all'Euronext Milan - tramite la controllata EEMS Renewables, ha acquisito le quote rappresentative del 100% della società IGR Cinque, titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Molise.

Tale acquisizione, in continuità con la fase di sviluppo prevista dal piano industriale 2023-2027 del gruppo EEMS, comporta il consolidamento integrale della IGR Cinque da parte di EEMS Italia.

