Edison e Webuild: alleanza industriale per lo sviluppo dei pompaggi idroelettrici in Italia

di Redazione Lapenna del Web

10 lug 2024 ore 10:13

Edison e Webuild hanno sottoscritto un accordo programmatico per lo sviluppo dei progetti di pompaggio idroelettrico, infrastrutture strategiche per la transizione ecologica e la sicurezza energetica nazionale.

In base all’accordo, le due società avviano una stretta collaborazione, per la definizione e realizzazione dei progetti relativi al pompaggio di Pescopagano (PZ) in Basilicata e di Villarosa (EN) in Sicilia sviluppati da Edison.

I due progetti di pompaggio sono parte della strategia di Edison per la crescita delle energie rinnovabili in Italia, che prevede di portare al 2030 la capacità green installata del Gruppo a 5 GW (dagli attuali 2 GW).

