Edison, nuovi investimenti nella capacità rinnovabile

di Redazione Lapenna del Web

21 mar 2023 ore 09:45

Edison accelera nella realizzazione di nuova capacità rinnovabile con un investimento di 5 miliardi di euro finalizzato all'accrescimento della capacità green installata dal gruppo dagli attuali 2 GW a 6 GW.

Obiettivo del piano di sviluppo è di accrescere di un GW ulteriore l’installato eolico, quello fotovoltaico di 2 GW e di dedicare un GW allo sviluppo di rinnovabili per la produzione di idrogeno verde e ai sistemi di accumulo dell’energia.

Edison ha attualmente progetti eolici e fotovoltaici in corso di autorizzazione per circa 1.100 MW di potenza complessiva, principalmente al centro-sud Italia, di cui 500 MW di greenfield fotovoltaici e circa 600 MW di nuove realizzazioni eoliche. A questi si aggiungono cantieri aperti per 92 MW di nuovo fotovoltaico (45 MW in Sicilia che entreranno in esercizio nel corso del 2023, e 47 MW in Piemonte) e circa 170 MW, già approvati, per la realizzazione di nuovi impianti in Campania, Puglia, Sicilia e Veneto.

Inoltre, nel corso del 2023 Edison prevede di accelerare ulteriormente il ritmo di sviluppo, attraverso l’avvio dell’iter autorizzativo per nuove installazioni da fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico) per 1.400 MW, di cui circa 600 MW di integrali ricostruzioni di impianti eolici esistenti.

