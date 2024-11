Dividendo Snam 2025: l'ammontare dell'acconto

di Redazione Soldionline

7 nov 2024 ore 08:33

In occasione dell'approvazione dei conti dei primi nove mesi del 2024 il management di Snam ha definito la distribuzione dell'acconto sul dividendo 2025 (relativo all'esercizio 2024), in linea con la politica dei dividendi adottata negli ultimi esercizi che prevede la distribuzione della cedola in due tranche.

I vertici della società hanno deciso la distribuzione di una cedola di 0,1162 euro per azione, in crescita del 3%, in linea con l’attuale dividend policy.

Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni Snam del 6 novembre 2024 (4,33 euro), il rendimento dell'acconto sul dividendo è pari al 2,68%.

La prima delle due tranche del dividendo Snam sarà staccata lunedì 20 gennaio 2025, con pagamento da mercoledì 22 gennaio.

