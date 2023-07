La storia dei dividendi di Terna dal 2004

Da quando è quotata su Borsa Italiana la società ha sempre pagato una cedola ai propri azionisti, adottando fin da subito la scelta di assegnare il dividendo in due tranche

18 lug 2023 ore 13:45

La politica dei dividendi di Terna è allineata a quella delle principali utilities quotate a Piazza Affari. Da quando è quotata su Borsa Italiana la società ha sempre pagato una cedola ai propri azionisti, adottando fin da subito la scelta di assegnare il dividendo in due tranche.

In particolare, con riferimento all'esercizio 2023 la società, quotata al FTSEMib, ha assegnato un dividendo totale (acconto + saldo) di 0,3144 euro.

Inoltre, in occasione dell'approvazione dell’aggiornamento del piano industriale 2021-2025, il management di Terna ha fornito alcune indicazioni sulla politica dei dividendi cha sarà adottata nei prossimi esercizi.

Nel dettaglio, dal 2022 al 2023 la società ha confermato la previsione di un tasso di crescita medio annuo del dividendo per azione (DPS) pari all’8%, rispetto al dividendo di competenza dell’esercizio 2021. Per il biennio 2024-2025, il management ha ribadito la previsione di un payout del 75%, con un dividendo minimo comunque garantito pari al dividendo di competenza dell’esercizio 2023.

Tabella - Dividendi Terna distribuiti ad oggi

Bilancio Dividendo Terna Note 2004 0,115 In due tranche 2005 0,13 In due tranche 2006 0,14 In due tranche 2007 0,151 In due tranche 2008 0,158 In due tranche 2009 0,19 In due tranche 2010 0,21 In due tranche 2011 0,21 In due tranche 2012 0,2 In due tranche 2013 0,2 In due tranche 2014 0,2 In due tranche 2015 0,2 In due tranche 2016 0,206 In due tranche 2017 0,22 In due tranche 2018 0,2332 In due tranche 2019 0,2495 In due tranche 2020 0,2695 In due tranche 2021 0,2911 In due tranche 2022 0,3144 In due tranche

IMPORTANTE: l'anno fa riferimento al bilancio su cui è stato calcolato il dividendo Terna e non alla metariale distribuzione della cedola, in quanto l'acconto e il saldo sono assegnati in due esercizi differenti.

Grafico - L'andamento del dividendo Terna dal 2004 (Fonte Terna; elaborazione SoldiOnline)