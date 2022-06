La storia dei dividendi di Poste Italiane dal 2015

Da quando è quotata a Piazza Affari (27 ottobre 2015) Poste Italiane ha sempre distribuito un dividendo crescente ai propri azionisti. La società ha delineato la politica dei dividendi per i prossimi esercizi

22 giu 2022 ore 11:03

In particolare, con riferimento ell'esercizio 2021 la società, quotata al FTSEMib, ha assegnato una cedola complessiva di 0,59 euro, pagata in due tranche: un acconto di 0,185 euro per azione distribuito a novembre 2021 e un saldo di 0,405 euro assegnato a giugno 2022.

Poste Italiane ha delineato la politica dei dividendi per i prossimi esercizi.

Nel dettaglio, con ricavi crescenti nell'arco del nuovo Piano Strategico “2024 Sustain & Innovate”, il management intende distribuire dividendi pari a 3 miliardi di euro, con un dividendo per azione in aumento del 35% nell’arco di piano.

Più nel dettaglio, Poste Italiane si è impegnata dal 2022 a un incremento annuale della cedola pari al 6%, in linea con l’aumento dell’utile netto, con una base relativa all'esercizio 2021 di 0,55 euro, in aumento del 14% sul 2020.

Tabella - Dividendi Poste Italiane distribuiti ad oggi

Bilancio Dividendo Poste Italiane Note 2015 0,34 --- 2016 0,39 --- 2017 0,42 --- 2018 0,441 --- 2019 0,463 In due tranche (0,154 euro + 0,309 euro) 2020 0,486 In due tranche (0,162 euro + 0,324 euro) 2021 0,59 In due tranche (0,185 euro + 0,405 euro)

IMPORTANTE: l'anno fa riferimento al bilancio su cui è stato calcolato il dividendo Poste Italiane e non alla metariale distribuzione della cedola, in quanto l'acconto e il saldo sono assegnati in due esercizi differenti.

Grafico - L'andamento del dividendo Poste Italiane dal 2015 (Fonte Poste Italiane e SoldiOnline.it; elaborazione SoldiOnline)