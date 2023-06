La storia dei dividendi di BPER Banca dal 2012

Negli ultimi nove anni BPER Banca ha sempre distribuito il dividendo, ad eccezione del 2020. Di conseguenza, l'istituto è tornato a staccare un dividendo nel 2021

di Redazione Soldionline

14 giu 2023 ore 17:11

Negli ultimi nove anni BPER Banca ha sempre distribuito il dividendo, ad eccezione del 2020, anno in cui la banca decise di sospendere la distribuzione della cedola, in ottemperanza alla raccomandazione della BCE del 27 marzo 2020 in merito alla politica dei dividendi.

Di conseguenza, l'istituto era tornato a staccare un dividendo nel 2021, pagando una cedola di 0,04 euro per azione, nel pieno rispetto delle prudenziali linee guida BCE.

Nella tabella seguente sono elencati i dividendi BPER Banca distribuiti dal 2012 ad oggi:

Anno Dividendi BPER Banca Note 2012 0,077 0,03 in cash + un'azione ogni 70 2013 0 --- 2014 0 --- 2015 0,02 --- 2016 0,1 --- 2017 0,06 --- 2018 0,11 --- 2019 0,13 --- 2020 0 In seguito a raccomandazioni BCE 2021 0,04 --- 2022 0,06 --- 2023 0,12 ---

Grafico - L'andamento del dividendo BPER Banca dal 2012 (Fonte Borsa Italiana e SoldiOnline; elaborazione SoldiOnline)