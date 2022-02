di Redazione Lapenna del Web

21 feb 2022 ore 07:49

Dopo l'acquisto da parte di DiaSorin della texana Luminex, le indiscrezioni Bloomberg avevano parlato di un avvio di una campagna di crescita tutta americana. Secondo quanto riportato da Carlo Cinelli per l'Economia del Corriere della Sera - che ha intervistato i vertici della società della diagnostica - i ricavi della nuova DiaSorin in effetti saranno prodotti per il 55% sul suolo americano.

Il direttore finanziario Piergiorgio Pedron ha spiegato al settimale che il processo di integrazione di Luminex "consentirà al gruppo crescita aggiuntiva" stimata al 23% rispetto al pre Covid, quando la società cresceva a tassi vicini al 5%. E nonostante la volatilità del settore biotech in Borsa nelle ultime settimane, dovuta al Covid, DiaSorin può guardare con ottimismo a un 2022 con ricavi di tutto rispetto, anche se la "bolla pandemica" dovesse sgonfiarsi.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.