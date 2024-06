DEA punta a quotarsi all'Euronext Growth Milan

10 giu 2024 ore 15:25

DEA - società attiva nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche e Liguria - ha comunicato di aver avviato il roadshow di incontri con investitori istituzionali, family offices e investitori professionali italiani ed esteri per la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan.

DEA ha scelto la strada dell’IPO per proseguire la strategia di crescita messa in campo, con l’obiettivo di entrare a far parte dell’élite dei primi dieci operatori infrastrutturali attivi nella distribuzione di energia elettrica.

