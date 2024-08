DEA (Distribuzione Elettrica Adriatica) sbarca in Lombardia

di Redazione Soldionline

23 ago 2024 ore 07:33

DEA (Distribuzione Elettrica Adriatica) - società attiva nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nelle regioni delle Marche, Abruzzo e Liguria e quotata su Euronext Growth Milan - ha comunicato di aver ricevuto comunicazione dalla competente stazione appaltante dell’aggiudicazione della gara per l’individuazione del socio operatore ed appaltatore dei servizi di distribuzione elettrica, distribuzione del gas e pubblica illuminazione in cinque comuni lombardi, indetta da Brescia Infrastrutture, società appartenente al Comune di Brescia.

L’operazione si inserisce nel più ampio progetto strategico di DEA di crescita per linee esterne al fine di aumentare il numero di POD (punti di fornitura) gestiti ed espandere la propria presenza geografica. Essa si configura come acquisto di una partecipazione di controllo in ASPM Soresina, attiva nella distribuzione elettrica nel Comune di Soresina (CR)

L’importo della transazione ammonta a circa 3,74 milioni di euro, a fronte dell’acquisizione da parte di DEA di una quota del capitale di ASPM Soresina pari all’80%. Inoltre, a DEA spetterà il diritto all’opzione di acquisto del residuo 20% del capitale a un prezzo di 935mila Euro entro il 2032.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto indicativamente entro il mese di ottobre 2024.

