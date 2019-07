DBA Group sigla quattro accordi quadro con Open Fiber

19 lug 2019 ore 18:12

DBA Group ha siglato con Open Fiber quattro accordi quadro, frutto dell’aggiudicazione delle reletive gare, per servizi di ingegneria per i Cluster A & B in Veneto, Lombardia Est, Friuli Venezia Giulia, e Puglia.

I contratti hanno un importo pari a un massimo di circa 12,8 milioni di euro per la durata di 60 mesi, gia a partire dalla seconda metà del 2019, nell’ambito del progetto di realizzazione della Banda Ultralarga nazionale.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.