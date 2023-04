Datrix, rinnovata la collaborazione con Nestlé per l'Italia

di Redazione Lapenna del Web

5 apr 2023 ore 09:59

Datrix - gruppo tecnologico che opera nel settore dell’analisi dei Big Data quotato sull'Euronext Growth Milan - ha comunicato di essersi aggiudicata una gara del gruppo Nestlé in Italia per il proseguimento delle attività di search marketing e digital intelligence per i prossimi due anni su oltre 30 brand, tra cui Purina, Levissima, San Pellegrino, Nesquik, Meritene, Baci, Nescafè e Starbucks.

I due pilastri della collaborazione tra Datrix e Nestlè, iniziata nel 2013, sono le attività di ottimizzazione della presenza digitale del Gruppo Nestlé in Italia tramite una search strategy completa e le attività del mondo Analytics, soprattutto per il passaggio a GA4 e la gestione delle tematiche legate alla privacy.

