Dall’Etna Valley la sfida di Enel ai pannelli cinesi (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

7 feb 2023 ore 07:31

La scommessa del gruppo Enel per la sicurezza energetica in Italia non passa dai gasdotti provenienti da mezzo mondo, ma dalla produzione made in Italy di pannelli fotovoltaici. Secondo quando riporta Luca Fraioli per La Repubblica, Enel ha aperto i battenti 3Sun Gigafactory, un impianto che sta prendendo forma a Catania, nella zona industriale denominata Etna Valley.

L'obiettivo di 3Sun è quello di divenire il "maggior produttore europeo di panelli solari". Secondo Starace, perseguendo questo obiettivo, la Gigafactory non diventerà solo "la più grande fabbrica di questo tipo in Europa," ma "supererà la somma di tutte quelle esistenti nel vecchio continente".

Si prevede che a pieno regime sarà possibile produrre 15mila pannelli al giorno, per un totale di 5,5 milioni l'anno. Questo progetto da 600 milioni di euro ha già attirato potenziali investitori.

La 3Sun Gigafactory conferma la leadership di Enel nelle rinnovabili e si assicura un posto come leader tra le aziende che si impegneranno per raggiungere gli obiettivi europei, dissati a "30 gigawatt all'anno di pannelli fotovoltaici entro il 2025".

Starace afferma inoltre che l'obiettivo non è solo la quantità, ma anche la qualità del prodotto, in maniera da potersi affrancare non solo dai combustibili fossili, ma anche dalla dipendenza dalla Cina.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.