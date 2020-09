Unidata, la semestrale 2020

30 set 2020 ore 18:02

Unidata - società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore delle telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio - ha comunicato i risultati finanziari del primo semestre 2020. L’azienda ha terminato il periodo in esame con un valore della produzione di 8,76 milioni di euro, in aumento del 37,1% rispetto ai 6,39 milioni ottenuti nella prima metà dello scorso anno, in seguito ai ricavi per connessioni in fibra ottica, che hanno registrato un incremento del +38,5% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. In leggero miglioramento l’utile netto, salito da 827mila euro a 881mila euro.

A fine giugno 2020 la posizione finanziaria netta era diventata positiva per 9,29 milioni di euro, rispetto al valore negativo di 593mila euro di inizio anno, grazie alle risorse raccolte in fase di quotazione e alla generazione di cassa delle attività operative. Nel semestre gli investimenti industriali del periodo sono stati pari a 7,02 milioni di euro.

