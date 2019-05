Toscana Aeroporti, i conti del primo trimestre 2019

10 mag 2019 ore 18:19

Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli scali di Firenze e di Pisa, ha terminato i primi tre mesi del 2019 con ricavi per 23,61 milioni di euro, in flessione dell’8,5% rispetto ai 25,8 milioni contabilizzati nello stesso periodo dello scorso anno, dato che comprendeva proventi straordinari per 4,3 milioni di euro. I ricavi operativi sono cresciuti del 6,8% a 21,64 milioni di euro. In aumento il margine operativo lordo adjusted, che è passato da 2,4 milioni a 2,9 milioni di euro (+24,8%); di conseguenza, la marginalità è aumentata dal 9,1% al 12,5%. Il risultato finale (esclusa la quota di terzi) è stato negativo per 816mila euro.

A fine marzo l’indebitamento netto di Toscana Aeroporti era salito a 39,3 milioni di euro, dai 28,15 milioni di inizio anno, in seguito alla stagionalità del business. Nei primi tre mesi del 2019 gli investimenti dell’azienda sono stati pari a 2,6 milioni di euro.

Il management di Toscana Aeroporti prevede per l’intero 2019 tassi di crescita positivi rispetto al 2018, anche se permane la criticità della situazione Alitalia.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.