Terna, i conti del primo trimestre 2022

di Redazione Soldionline

11 mag 2022 ore 13:55

Terna ha comunicato i risultati finanziari del 1° trimestre del 2022.

La società ha terminato il periodo in esame con ricavi per 644,4 milioni di euro, in aumento del 4,7% rispetto ai 615,7 milioni (dato rivisto) ottenuti nei primi tre mesi dell’anno precedente. Terna ha precisato che la crescita del giro d’affari è principalmente attribuibile alla crescita dei ricavi delle Attività Regolate grazie all’incremento della RAB, e agli incentivi output based, unita all’apporto delle Attività Non Regolate.

Più limitato l’incremento del margine operativo lordo, che è passato da 448,4 milioni a 461,3 milioni di euro (+2,9%).

L’utile netto è salito dello 0,7% a 191,8 milioni di euro, rispetto ai 190,4 milioni contabilizzati nel primo trimestre del 2021, scontando un aumento degli ammortamenti e degli oneri finanziari.

A fine marzo 2022 l’indebitamento netto di Terna era sceso a 8,68 miliardi di euro, rispetto ai 10 miliardi di inizio anno a servizio della crescita degli investimenti del periodo, in seguito all’emissione ibrida green per un importo di un miliardo di euro, effettuata a febbraio, contabilizzata come strumento di equity.

Nell’intero trimestre la società ha investito complessivamente 293,3 milioni di euro, in aumento del 21,4% rispetto ai 241,5 milioni dei primi tre mesi del 2021. Tra i principali progetti del periodo si segnalano gli interventi per accrescere la capacità di scambio fra le diverse zone del mercato elettrico in Sicilia, il proseguimento delle attività autorizzative per il Tyrrhenian Link e le attività di realizzazione della stazione di Magenta (Mi) e di Vizzini (Ct), nonché il proseguimento del piano di installazione dei compensatori sincroni.

Sempre nel primo trimestre le attività operative di Terna hanno generato un flusso di cassa di 521,7 milioni di euro.

Nel corso del 2022, in presenza di una situazione geopolitica critica a seguito del protrarsi del conflitto tra Russia e Ucraina e del perdurare delle tensioni sui mercati delle commodities che stanno provocando effetti negativi nel percorso di ripresa post pandemia Covid-19, Terna continuerà a essere focalizzata nella realizzazione di quanto previsto dall’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy”.

Con specifico riferimento ai 10 miliardi di investimenti complessivi previsti nel quinquennio 2021-2025, per l'esercizio in corso ne sono programmati circa 1,7 miliardi di euro.