Soges Group, i dati finanziari del 1° semestre 2024

di Redazione Soldionline

30 set 2024 ore 11:02

Soges Group - PMI attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio presente sul mercato con il marchio proprietario Place of Charme, quotata all'Euronext Growth Milan - ha comunicato i risultati finanziari del 1° semestre 2024, periodo chiuso con ricavi per 7,43 milioni di euro, in aumento del 6,8% rispetto ai 6,96 milioni ottenuti nella prima dell’anno precedente, grazie alla messa a regime delle due nuove strutture prese in gestione nel corso del 2023 (Park Hotel e Podere Mezzastrada) e per migliori valori di ADR (Average Daily Rate). Il risultato netto è stato negativo per 443mila euro, rispetto al rosso di 351mila euro contabilizzato nel 1° semestre 2023.

A fine giugno 2024 l'indebitamento netto era sceso a 2,12 milioni di euro, rispetto ai 3,44 milioni di inizio anno, in seguito alle risorse derivanti dall’aumento di capitale avvenuto in sede di quotazione per circa 2,4 milioni (al lordo dei costi sostenuti per circa 850mila euro).

Il management di Soges Group ha segnalato che la stagione turistica in Toscana è iniziata bene e le previsioni di vendita di advance booking al 30 giugno 2024 permettono di confermare un positivo trend di crescita anche per i prossimi mesi.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.