Saipem, i conti del primo trimestre 2021

Il periodo è stato condizionato dall’emergenza pandemica e da un rallentamento di attività e della rimodulazione dei piani di esecuzione dei progetti in alcune aree del mondo

di Redazione Soldionline

28 apr 2021 ore 07:20

Il consiglio di amministrazione di Saipem ha approvato i risultati finanziari del primo trimestre del 2021, periodo ancora condizionato dall’emergenza pandemica e da un rallentamento di attività e della rimodulazione dei piani di esecuzione dei progetti in alcune aree del mondo.

Saipem, dati di conto economico del primo trimestre 2021

Nel dettaglio la società di ingegneristica ha terminato i primi tre mesi del 2021 con ricavi per 1,62 miliardi di euro, in contrazione del 25,5% rispetto ai 2,17 miliardi ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno; il management ha segnalato il calo del giro d’affari ha risentito del rallentamento di alcuni progetti in esecuzione concordato con i clienti e dello slittamento del contributo dei progetti di recente acquisizione.

Per lo stesso motivo il margine operativo lordo adjusted, che è sceso del 63,3%, passando da 240 milioni a 88 milioni di euro.

Il risultato netto è stato negativo per 120 milioni di euro, rispetto al rosso di 269 milioni contabilizzato nel primo trimestre del 2020; il risultato netto adjusted è stato negativo per 105 milioni di euro.

In aumento l'indebitamento di Saipem a fine marzo 2021

A fine marzo 2021 l’indebitamento netto era salito a 1,45 miliardi di euro, rispetto agli 1,23 miliardi di inizio anno, in conseguenza al rallentamento di alcuni progetti in esecuzione e allo slittamento del contributo dei progetti di recente acquisizione.

Nel corso del primo trimestre 2021 gli investimenti tecnici (principalmente riferiti a interventi di manutenzione e upgrading) si aumentati a 67 milioni di euro, rispetto ai 59 milioni dei primi tre mesi del 2020. Le attività operative hanno assorbito cassa per 184 milioni di euro.

Saipem, cresce il portafoglio ordini a fine marzo 2021

Sempre a fine marzo 2021 il portafoglio ordini (comprensivo di società non consolidate) ammontava a 25,14 miliardi di euro. Nel corso del primo trimestre del 2021, Saipem ha acquisito nuovi ordini per un totale di 1,59 miliardi di euro (917 milioni nel primo trimestre del 2020).