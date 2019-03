Poste Italiane, ricavi e utile in aumento nel 2018. Dividendo 2019 di 0,441 euro

I dati dell'esercizio appena concluso sono stati superiori alle stime di consensus degli analisti. Il management di Poste Italiane ha fornito anche le stime finanziarie per il 2019

19 mar 2019 ore 16:03

Poste Italiane ha comunicato i risultati ecomomici e finanziari del 2018, esercizio chiuso con una crescita dei ricavi e della redditività. In aumento anche il dividendo, in linea con la politica adottata dalla società. I dati sono stati superiori alle stime di consensus degli analisti.

CONTI POSTE ITALIANE 2018: RICAVI E UTILE IN AUMENTO



Nel dettaglio, Poste Italiane ha terminato il 2018 con ricavi per 10,86 miliardi di euro, in aumento del 2,2% rispetto ai 10,63 miliardi realizzati l’anno precedente. Il dato ha beneficiato della crescita dei ricavi ricorrenti e di una ridotta dipendenza dalle plusvalenze.

In forte miglioramento anche il risultato operativo, che è cresciuto da 1,11 miliardi a 1,5 miliardi di euro (+33,5%), beneficiando di una riduzione dei costi operativi.

Poste Italiane ha terminato scorso esercizio con un utile netto di 1,4 miliardi di euro, il doppio rispetto ai 689 milioni contabilizzati nel 2017; l'utile per azione è stato pari a 1,071 euro.

CONTI POSTE ITALIANE 2018: POSIZIONE FINANZIARIA POSITIVA



A fine 2018 la posizione finanziaria netta era positiva per 5,37 miliardi di euro, rispetto ai 5,57 miliardi di inizio anno.

Sempre fine anno le Attività Finanziarie Totali risultavano pari a 514 miliardi di euro (+4 miliardi rispetto a dicembre 2017), grazie ad una raccolta netta di 1,6 miliardi. Al termine del 2018 il Coefficiente di solvibilità (Solvency 2) era pari al 211%, grazie a misure proattive di gestione del capitale.

CONTI POSTE ITALIANE 2018: LE INDICAZIONI DEGLI ANALISTI



Cosa prevedeva il consensus sui conti 2018 di Poste Italiane? Gli 11 analisti che seguono il titolo indicavano un giro d'affari di 10,7 miliardi di euro e un risultato operativo a 1,46 miliardi. L'utile netto, grazie ad alcune poste straordinarie, era stimato a 1,3 miliardi di euro, mentre il dividendo 2019 era atteso lievemente in crescita rispetto al 2018 a 44 centesimi per azione.

POSTE ITALIANE: DIVIDENDO IN AUMENTO



Il management di Poste italiane ha proposto la distribuzione del dividendo 2019, relativo all'esercizio 2018, per un ammontare di 0,441 euro per azione, in aumento del 5% rispetto all’ammontare distribuito lo scorso anno (0,42 euro) e in linea con gli impegni del piano Delivery 2022. La cedola sarà staccata il 24 giugno e messa in pagamento il 26 giugno.

POSTE ITALIANE: LE STIME PER IL 2019

Il management di Poste Italiane ha fornito anche le stime finanziarie per il 2019.

I vertici dell'azienda prevedono di chiudere l'esercizio in corso con ricavi per 11 miliardi di euro che si rifletteranno sull’utile operativo e sull’utile netto grazie all’attenzione ai costi e alla bassa leva finanziaria. L'utile netto è atteso a circa 1,1 miliardi di euro, mentre il risultato operativo dovrebbe salire a 1,6 miliardi.

Poste Italiane ha confermato la politica dei dividendi, con un aumento del 5% del dividendo per azione, conformemente agli obiettivi di Deliver 2022.