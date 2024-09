Mondo TV, i dati del 1° semestre 2024

di Redazione Lapenna del Web

16 set 2024 ore 08:08

Mondo TV – società quotata al segmento STAR e attiva nella produzione e distribuzione di “cartoons” per la TV ed il cinema - ha comunicato i risultati finanziari del 1° semestre del 2024, periodo chiuso con ricavi per 3,9 milioni di euro, in aumento di circa il 6% rispetto ai 3,7 milioni ottenuti nei primi sei mesi dell’anno precedente, a seguito, prevalentemente, delle maggiori vendite già previste dal nuovo piano industriale e nonostante l'uscita dal perimetro della Mondo Tv Studios. In peggioramento invece il margine operativo lordo, che è passato da 2,06 milioni a 2 milioni di euro, determinato prevalentemente da oneri straordinari per circa euro 0,6 milioni. La società ha chiuso i primi sei mesi del 2024 con un risultato netto (esclusa la quota di terzi) positivo per 60mila euro, in miglioramento rispetto alla perdita di 1,19 milioni di euro contabilizzata nei primi sei mesi del 2023.

A fine giugno 2024 l'indebitamento netto era diminuito a 7,1 milioni di euro, rispetto ai 7,59 milioni di inizio anno.

Il management di Mondo TV ha segnalato che sono in corso diverse trattative in avanzato stato di definizione concernenti nuove co-produzioni che dovrebbero chiudersi nella seconda metà dell’anno o al più tardi ad inizio 2025.

