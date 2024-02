Lottomatica, i conti dell'esercizio 2023. Dividendo 2024 di 0,26 euro

di Redazione Lapenna del Web

29 feb 2024 ore 08:37

Lottomatica - holding company di Lottomatica, uno dei principali operatori del settore del gioco italiano, quotata all'EUronext Milan - ha comunicato i risultati finanziari dell'esercizio 2023, periodo chiuso con ricavi pari a 1,63 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto agli 1,46 miliardi (dato proforma) ottenuti nell'esercizio precedente. In forte aumento anche il margine operativo lordo adjusted, passato da 497,5 milioni a 580,35 milioni di euro (+17%), con una marginalità del 35,6%. Lottomatica ha chiuso il l'esercizio con un utile netto contabile (esclusa la quota di terzi) di 68,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 72,12 milioni di euro contabilizzati nel 2022, in seguito all'aumento degli oneri finanziari; l'utile per azione è stato di 0,29 euro. L'utile netto rettificato è stato di 215,9 milioni di euro.

A fine dicembre 2023 l'indebitamento netto di Lottomatica era pari a circa 1,25 miliardi di euro. Nel 2023 il flusso di cassa operativo è stato pari a 469,6 milioni di euro, guidato dall’incremento dell'adjusted EBITDA e parzialmente compensato dai maggiori investimenti per le concessioni.

Lottomatica ha comunicato le stime finanziarie per il 2024 (esclusa la contribuzione di SKS365 e le relative sinergie). In particolare, il management stima ricavi tra 1,8 miliardi e 1,85 miliardi di euro e un EBITDA adjusted tra i 625 e i 645 milioni di euro. Le aspettative di investimento si compongono di investimenti ricorrenti per circa 70-75 milioni di euro, investimenti per le concessioni per circa 60 milioni di euro e iniziative per sostenere la crescita tra i 30 e i 50 milioni di euro.

Lottomatica ha anticipato che la guidance aggiornata verrà fornita dopo il completamento dell’acquisizione di SKS365, atteso nel 1° semestre del 2024.

Il consiglio di amministrazione ha deliberato il pagamento di un dividendo 2024 (relativo all'esercizio 2023) pari a 0,26 euro per azione, che equivale a una distribuzione di 65,4 milioni, pari al 30% di pay-out dell’utile netto rettificato consolidato del 2023, in linea con la politica di distribuzione dei dividendi.

La cedola verrà staccata lunedì 20 maggio 2024 con messa in pagamento dal 22 maggio 2024.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.