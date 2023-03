S.S. Lazio, i dati finanziari del 1° semestre 2022/2023

di Redazione Soldionline

31 mar 2023 ore 07:15

La S.S. Lazio ha comunicato i risultati finanziari relativi al 1° semestre dell’esercizio 2022/2023 (la società chiude il bilancio a fine giugno), chiuso con un valore della produzione di 67,01 milioni di euro, in flessione del 6,4% rispetto ai 71,56 milioni ottenuti nella prima metà dell’esercizio precedente; la variazione è dovuta in gran parte ai mancati compensi variabili di royalties sulla vendita di criptovalute da parte del main sponsor della controllante. Il risultato netto è stato negativo per 21,48 milioni di euro, rispetto all'utile di 4,6 milioni di euro contabilizzato nel 1° semestre 2021/2022, in seguoto a minori proventi da cessione contratti di calciatori. A fine 2022 l’indebitamento netto della squadra biancoceleste ammontava a 53,84 milioni di euro, rispetto ai 46,04 milioni di inizio esercizio. Alla stessa data il patrimonio netto era negativo per 30,01 milioni.

Il management della S.S. Lazio ha segnalato che non si ravvisano elementi o criticità che possano inficiare la capacità del gruppo di operare come un’entità in funzionamento in un prevedibile futuro e di garantirne, nel breve-medio termine, l’equilibrio economico-finanziario, anche con la valorizzazione di asset aziendali e il relativo ricorso a forme di autofinanziamento liquidanti.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.