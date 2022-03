S.S. Lazio, i dati finanziari del 1° semestre 2021/2022

di Redazione Soldionline

31 mar 2022 ore 08:06

La S.S. Lazio ha comunicato i risultati finanziari relativi al 1° semestre dell’esercizio 2021/2022 (la società chiude il bilancio a fine giugno), chiuso con un valore della produzione di 71,56 milioni di euro, in flessione del 32,9% rispetto ai 106,66 milioni ottenuti nella prima metà delò’esercizio precedente; la variazione è dovuta principalmente al venire meno degli introiti percepiti dalla partecipazione alla Champions League e all’effetto trascinamento di ricavi da sponsorizzazioni e diritti televisivi, ex 19/20, nella stagione 20/21. Il risultato netto è stato positivo per 4,6 milioni di euro, rispetto alla perdita di 115mila euro contabilizzata nel 1° semestre 2020/2021, beneficiando di proventi da cessione contratti di calciatori per 24,96 milioni. A fine 2021 l’indebitamento netto della squadra biancoceleste ammontava a 42,35 milioni di euro, rispetto ai 25,31 milioni di inizio esercizio.

Considerando un arco temporale di almeno 12 mesi, il management della S.S. Lazio ritiene di poter far fronte regolarmente agli impegni già assunti, sostenendo eventuali picchi finanziari attraverso i flussi di cassa generati dalla gestione operativa che rispondono al mantenimento dell’obiettivo di equilibrio economico-finanziario.

