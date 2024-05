Iveco Group, i dati del 1° trimestre e le stime per il 2024

Il management ha confermato le stime finanziarie per l'intero 2024, sulla base di assunzioni prudenziali in merito all’evoluzione dello scenario macroeconomico

di Redazione Soldionline

10 mag 2024 ore 08:27

Iveco Group ha comunicato i risultati finanziari del 1° trimestre del 2024 e ha confermato le stime finanziarie per l’intero esercizio.

Iveco Group, ricavi e redditività nel 1° trimestre 2024

Iveco Group ha chiuso i primi tre mesi dell’anno con ricavi pari a 3,37 miliardi di euro, in linea con i 3,4 miliardi di euro ottenuti nello stesso periodo dell’anno precedente, con migliori prezzi che hanno compensato minori volumi, principalmente in Sud America, un mix negativo, e un impatto negativo dei cambi.

Il risultato operativo adjusted delle attività industriali è stato pari a 201 milioni di euro, con una marginalità del 6,1%, principalmente grazie a un minor costo del prodotto e a un continuo miglioramento dei prezzi nel trimestre.

Il risultato finale (esclusa la quota di terzi) è stato positivo per 17 milioni di euro, rispetto ai 6 milioni contabilizzati nel 1° trimestre del 2023. Il risultato finale adjusted (che esclude la perdita ante e post imposte pari a 115 milioni di euro derivante dalla sottoscrizione dell’accordo definitivo per il trasferimento di proprietà del business Fire Fighting.) è stato positivo per 153 milioni di euro.

Iveco Group, posizione finanziaria a fine marzo 2024

A fine marzo 2024 la liquidità netta delle attività industriali di Iveco Group era pari a 1,23 miliardi di euro, dagli 1,85 miliardi di inizio anno.

Sempre a fine marzo, la liquidità disponibile era pari a 4,69 miliardi di euro, inclusi 2 miliardi di euro di linee di credito disponibili.

Il free cash flow delle attività industriali nell’intero trimestre è stato negativo per 436 milioni di euro, ma in miglioramento di 110 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno.

Iveco Group, qual era il consensus degli analisti

Secondo le stime degli analisti che seguono il titolo, i ricavi era stimati a 3,35 miliardi di euro. Il risultato operativo adjusted era previsto a 191 milioni di euro, mentre l'utile netto era atteso a 65 milioni di euro.

La posizione finanziaria netta delle attività industriali era indicata a 1,32 miliardi di euro.

Iveco Group, le stime finanziarie per il 2024

Il management ha confermato le stime finanziarie per l'intero 2024, sulla base di assunzioni prudenziali in merito all’evoluzione dello scenario macroeconomico, con il tasso di interesse base invariato rispetto ai livelli del 2023, e considerando un’evoluzione del mercato in linea con le aspettative del settore e una politica dei prezzi in linea con i mercati.

Di conseguenza, Iveco Group prevede ricavi netti delle attività industriali (incluso gli effetti della conversione delle valute) in calo del 4% rispetto al 2023 e un EBIT adjusted consolidato tra 920 e 970 milioni di euro.

Il free cash flow delle attività industriali è stimato tra i 350 e i 400 milioni di euro, mentre gli investimenti delle attività industriali sono stimati a circa un miliardo di euro.