Italgas, i conti del 1° trimestre 2022

Italgas continuerà a perseguire i propri obiettivi strategici, con focus sulla trasformazione digitale con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio

di Redazione Soldionline

2 mag 2022 ore 14:38

Italgas ha comunicato i risultati finanziari del 1° trimestre 2022.

La società ha terminato il periodo in esame con ricavi per 354 milioni di euro, in aumento del 6,2% rispetto ai 333,3 milioni ottenuti nei primi tre mesi dell’anno precedente, in seguito all’incremento delle attività nel campo dell’efficienza energetica (17,2 milioni di euro), dei ricavi derivanti dalla vendita di gas naturale e GPL in Sardegna (2,9 milioni di euro) e da plusvalenze per cessione asset (2,7 milioni di euro).

Il margine operativo lordo è salito del 6,7%, passando da 234,4 milioni a 250 milioni di euro, nonostante un aumento dei costi operativi (+6,7%).

Italgas ha chiuso il primo trimestre del 2022 con un utile netto (esclusa la quota di terzi) di 88,9 milioni di euro, in crescita del 16,5% rispetto ai 76,3 milioni contabilizzati nello stesso periodo dell’esercizio precedente; anche l’utile netto adjusted è stato pari a 88,9 milioni (+9,5%).

A fine marzo 2022 l’indebitamento netto era sceso a 4,95 miliardi di euro, rispetto ai 4,98 miliardi di inizio anno.

Il flusso di cassa da attività operativa del primo trimestre 2022 è stato pari a 198,8 milioni di euro. Considerato il flusso derivante dagli investimenti netti pari a 175,4 milioni di euro, la società ha generato un free cash flow, prima delle operazioni di M&A, pari a 23,4 milioni di euro.

Nei primi tre mesi dell’anno Italgas ha effettuato investimenti tecnici per un ammontare pari a 179,5 milioni di euro, con un decremento del 13,2% rispetto al corrispondente periodo del 2021 (206,7 milioni di euro).

Con riferimento agli impatti, anche potenziali, sui ricavi, costi, investimenti e flussi di cassa attesi derivanti dalle limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19, Italgas, ad oggi, non rileva evidenze tali da prevedere significativi effetti negativi sui risultati 2022. Tuttavia, la società non è in grado di stimare eventuali effetti negativi materiali sulle prospettive economico, finanziarie e patrimoniali nei periodi a venire qualora la situazione di emergenza sanitaria dovesse perdurare o ripresentarsi in forme critiche.

Pertanto, in questo contesto, Italgas continuerà a perseguire i propri obiettivi strategici, con focus sulla trasformazione digitale con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio, razionalizzando i processi ed i costi operativi, mantenendo una costante attenzione alle opportunità di sviluppo. Con specifico riferimento agli investimenti, Italgas prevede di continuare il piano finalizzato principalmente all’implementazione dei progetti di digitalizzazione della rete, di metanizzazione della Sardegna, oltre alle consuete attività di mantenimento e sviluppo delle reti in gestione.