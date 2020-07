Italgas, i numeri del primo semestre 2020

Italgas non esclude che potrebbero essere perfezionate nel corso del 2020 ulteriori iniziative di sviluppo per linee esterne

di Redazione Soldionline

27 lug 2020 ore 13:51

Italgas ha comunicato i risultati del primo semestre 2020.

La società ha terminato il periodo in esame con ricavi per 646,8 milioni di euro, in aumento del 6,1% rispetto ai 609,4 milioni ottenuti nei primi sei mesi dello scorso anno, per effetto dell’aumento dei ricavi di vettoriamento (+65,9 milioni di euro).

Il margine operativo lordo è salito del 6,6%, passando da 433,9 milioni a 462,7 milioni di euro, in seguito a un aumento meno ce proporzionale (+4,9%) dei costi operativi.

Italgas ha terminato il semestre con un utile netto di 153,4 milioni di euro, in contrazione del 7,7% rispetto ai 166,2 milioni contabilizzati nei primi sei mesi dell’esercizio precedente, in conseguenza a maggiori ammortamenti e oneri finanziari, per effetto del consolidamento integrale di Toscana Energia.

A fine giugno 2020 l’indebitamento netto era salito a 4,7 miliardi di euro, rispetto ai 4,49 miliardi di inizio anno. La società ha precisato che a fine giugno disponeva di linee di credito committed non utilizzate per un importo pari a 500 milioni con scadenza nell’ottobre 2021.

Nell’intero semestre le attività operative di Italgas hanno generato un flusso di cassa di 388,8 milioni di euro, mentre gli investimenti tecnici sono stati pari a 369,5 milioni.

Con specifico riferimento agli investimenti, nel corso del 2020, Italgas prevede di continuare il proprio significativo piano finalizzato principalmente all’implementazione dei progetti di digitalizzazione della rete, di installazione dei contatori “intelligenti” e di metanizzazione della Sardegna, oltre alle consuete attività di mantenimento e sviluppo delle reti in gestione.

La società ha precisato che in linea con gli obiettivi del Piano Strategico, dopo le acquisizioni avvenute nel corso del 2019, potrebbero essere perfezionate nel corso del 2020 ulteriori iniziative di sviluppo per linee esterne, che consentiranno di rafforzare la presenza territoriale e la crescita del perimetro di attività.