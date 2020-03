Italgas, i conti del 2019. Dividendo 2020 di 0,256 euro

Italgas prevede nel 2020 il perfezionamento di ulteriori iniziative di sviluppo per linee esterne

di Redazione Soldionline

11 mar 2020 ore 15:53

Italgas ha comunicato i risultati del 2019.

La società ha terminato l’esercizio in esame con ricavi per 1,26 miliardi di euro, in aumento del 6,8% rispetto agli 1,18 miliardi ottenuti l’anno precedente, per effetto del primo consolidamento di Toscana Energia a far data dal 1° ottobre 2019.

Il margine operativo lordo è salito dell’8,1%, passando da 839,5 milioni a 907,5 milioni di euro, in seguito a un minimo aumento (+3,5%) dei costi operativi.

Italgas ha terminato il 2019 con un utile netto di 417,2 milioni di euro, in aumento del 33% rispetto ai 313,7 milioni contabilizzati nell’esercizio precedente, grazie a proventi netti su partecipazioni, pari a 100,8 milioni principalmente per effetto della rideteminazione del valore della partecipazione in Toscana Energia.

A fine 2019 l’indebitamento netto era salito a 4,49 miliardi di euro, rispetto ai 3,89 miliardi di inizio anno, anche in conseguenza all’applicazione dei nuovi principi contabili. La società ha precisato che a fine 2019 disponeva di linee di credito committed non utilizzate per un importo pari a 500 milioni con scadenza nell’ottobre 2021.

Nell’intero 2019 le attività operative di Italgas hanno generato un flusso di cassa di 697,2 milioni di euro, mentre gli investimenti tecnici sono stati pari a 688,6 milioni.

Con specifico riferimento agli investimenti, nel corso del 2020, Italgas prevede di continuare il proprio piano finalizzato principalmente all’implementazione dei progetti di digitalizzazione della rete, di installazione dei contatori “intelligenti” e di metanizzazione della Sardegna, oltre alle consuete attività di mantenimento e sviluppo delle reti in gestione

Inoltre, in linea con gli obiettivi del piano strategico, dopo le acquisizioni, avvenute nel corso del 2019, Italgas prevede nel 2020 il perfezionamento di ulteriori iniziative di sviluppo per linee esterne, che consentiranno di rafforzare la presenza territoriale e la crescita del perimetro di attività.

Il management di Italgas ha proposto la distribuzione del dividendo 2020 (relativo all'esercizio 2019) per un totale complessivo di 0,256 euro per azione, in aumento del 9,6% rispetto all’ammontare distribuito lo scorso anno (0,234 euro) e pari al 60% dell’utile netto adjusted attribuibile al gruppo.

La cedola sarà staccata lunedì 18 maggio 2020 e messo in pagamento il 20 maggio.

