Iren, i conti del primo semestre 2022

di Redazione Lapenna del Web

28 lug 2022 ore 13:44

Iren ha comunicato i risultati finanziari del primo semestre del 2022, periodo terminato con ricavi per 3,71 miliardi di euro, in aumento dell'85,2% rispetto ai 2 miliardi ottenuti nei primi sei mesi dell’anno precedente, valore influenzato dall'incremento dei prezzi delle commodities e dall'effetto climatico dei consumi. Il margine operativo lordo è aumentato del 9%, passando da 516,3 milioni a 562,7 milioni di euro; Iren ha precisato che la dinamica del margine è stata caratterizzata dalla crescita organica correlata agli incrementi tariffari dei servizi a rete e all'ampliamento del periodo di consolidamento dopo l'acquisizione di Puglia Holding. L’utile netto (esclusa la quota di terzi) è sceso a 133,32 milioni da 193,1 milioni di euro (-31%); il risultato è stato influenzato negativamente l'impatto negativo del Contributo di solidarietà, proventi fiscali non ricorrenti e altre sopravvenienze attive.

A fine giugno 2022 l’indebitamento netto di Iren ammontava a 3,4 miliardi di euro, in aumento del 16,9% rispetto ai 2,9 miliardi di inizio anno.

Nell’intero semestre gli investimenti tecnici lordi sono stati pari a 338 milioni di euro (279,13 milioni nei primi sei mesi del 2021).

Iren ha segnalato che nel secondo semestre del 2022 sarà confermata la significativa crescita degli investimenti che permetteranno al gruppo di cogliere diverse opportunità di sviluppo come previsto nel piano industriale.

