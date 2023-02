Intred, +12,8% i ricavi nel 2021

di Redazione Soldionline

9 feb 2023

Intred - società quotata all’Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle telecomunicazioni - ha fornito alcune indicazioni finanziarie relative all'esercizio 2022.

L'azienda ha terminato lo scorso anno con un fatturato di 45,5 milioni di euro, in crescita del 12,8% rispetto all'esercizio precedente. L'incremento è stato sostenuto principalmente dalla vendita di connessioni in fibra ottica, pari a circa 26,2 milioni, in aumento del 27,2% rispetto al 2021.

A fine 2022 la posizione finanziaria netta era negativa per 11,5 milioni di euro, rispetto al valore positivo di 5,41 milioni a inizio anno.

Gli investimenti del 2022 sono stati pari ad 39,3 milioni di euro, concentrati principalmente sullo sviluppo della rete di backhauling e di accesso in fibra ottica nella modalità FTTH sul territorio della Lombardia.

A livello di infrastruttura, nel 2022, la rete in fibra ottica di proprietà è continuata a crescere, passando dagli oltre 7.300 Km del 31 dicembre 2021 a circa 9.500 Km a fine 2022, con un incremento del 29%.

