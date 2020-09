GPI, i conti del primo semestre 2020

30 set 2020 ore 16:46

GPI - azienda quotata all’MTA e attiva nel settore dell’informatica socio-sanitaria e dei nuovi servizi hi-tech per la salute - ha comunicato i risultati finanziari del primo semestre 2020, periodo chiuso con ricavi per 117,2 milioni di euro, in aumento del 6,1% rispetto ai 110,47 milioni ottenuti nei primi sei mesi dello scorso anno, in seguito all’entrata a pieno regime della commessa della Regione Lazio, all’aggiudicazione di nuove commesse relative ai Sistemi di Telemedicina e, in generale, ai nuovi servizi legati alla gestione dell’emergenza Covid-19. L’utile netto (esclusa la quota di terzi) è sceso da 1,17 milioni a 83mila euro milioni di euro, in conseguenza a maggiori costi per servizi (dovuto a un effetto di stagionalità) e ammortamenti.

A fine giugno 2020 l’indebitamento netto era salito a 90,88 milioni di euro, dagli 82,79 milioni di inizio anno; la variazione riflette i flussi finanziari del primo semestre e la politica di investimenti del gruppo per 15,8 milioni di euro.

Il management di GPI prevede per l’esercizio 2020 un incremento sia di ricavi (maggiore del 6% rispetto al 2019) che di EBITDA (maggiore dell’8,5% rispetto al 2019). Inoltre, permane la volontà di supportare la crescita del gruppo per linee esterne.

