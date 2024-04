Gas Plus, i conti 2023 e il dividendo 2024

di Redazione Lapenna del Web

12 apr 2024 ore 07:53

Gas Plus - produttore italiano di gas naturale, quotato all'Euronext Milan - ha comunicato i risultati finanziari del 2023, esercizio chiuso con ricavi pari a 160,8 milioni di euro, in calo del 32% dai 235,36 milioni ottenuti nell’esercizio precedente, in seguito al superamento della fase di picco dei prezzi del gas che ha caratterizzato il 2022. In contrazione anche il margine operativo lordo passato da 76,1 milioni a 70,5 milioni di euro. L'utile netto è stato pari a 49,22 milioni di euro, rispetto ai 3,35 milioni contabilizzati nel 2022, in seguito a una politica fiscale maggiormente favorevole, considerata l'assenza del contributo di solidarietà a bilancio nel 2022.

A fine 2023 l’indebitamento finanziario netto era salito a 50,5 milioni di euro, contro gli 49 milioni di inizio anno, nonostante gli investimenti e i rimborsi a valere sulle linee di credito in essere.

Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti il pagamento di un dividendo 2024 (relativo all'esercizio 2023) pari a 0,15 euro per azione. La cedola sarà staccata lunedì 29 luglio 2024, con pagamento dal 31 luglio.

Il management di Gas Plus ha segnalato che nel 2024, al netto delle componenti non ricorrenti, sono previsti risultati positivi ma in sensibile calo a livello di EBITDA e utile netto.

Sotto il profilo finanziario, le principali attività operative continueranno comunque a generare flussi positivi di cassa, ma l’indebitamento netto, per effetto degli investimenti, è previsto in crescita rispetto al dato di fine 2023.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.