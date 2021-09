Eukedos, i conti del primo semestre 2021

di Redazione Soldionline

29 set 2021 ore 18:26

Eukedos (ex Arkimedica) ha comunicato i risultati finanziari dei primi sei mesi del 2021. La società – attiva nel settore del managed care e della assistenza a lungo termine agli anziani non auto sufficienti – ha chiuso il periodo in esame con un valore della produzione di 21,92 milioni d euro, in flessione rispetto ai 24,2 milioni ottenuti nel primo semestre dello scorso anno. Il management ha puntualizzato che la contrazione dei ricavi riflette ancora gli effetti della pandemia da Covid-19 che ha portato la percentuale di occupazione nelle strutture del gruppo nel corso del primo semestre 2021 in media al 70 % in continuità con quanto registrato al termine del precedente esercizio. Al contrario, il margine operativo lordo è salito da 3,33 milioni a 4,51 milioni di euro, in seguito al riconoscimento di contributi concessi ai gestori di residenze per anziani accreditate con il SSR della Regione Lombardia per compensare gli effetti prodotti dal Covid-19 nel corso del precedente esercizio. Eukedos ha terminato il semestre con una perdita netta di 319mila euro, rispetto al rosso di 1,27 milioni di euro contabilizzato nei primi sei mesi del 2020.

A fine giugno 2021 l’indebitamento netto era salito a 101,26 milioni di euro, rispetto ai 100,24 milioni di inizio anno.

Il management di Eukedos ha mantenuto immutati gli obiettivi del piano quinquennale.

