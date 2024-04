Destination Italia, i conti del 2023

di Redazione Lapenna del Web

2 apr 2024 ore 10:34

Destination Italia - società specializzata nel turismo incoming di qualità verso l’Italia quotata all'Euronext Growth Milan - ha comunicato i risultati finanziari del 2023, esercizio chiuso con valore della produzione di 55,44 milioni di euro, in aumento del 98% rispetto ai 28,06 milioni ottenuti l'anno precedente, per effetto principalmente della fusione per incorporazione di Portale Sardegna, avvenuta nel giugno 2023. La perdita netta è salita a 2,25 milioni di euro dal rosso di 951mila euro del 2022. La variazione è dovuta principalmente alla ripresa degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

A fine 2023 l'indebitamento finanziario netto era pari a 11,61 milioni di euro rispetto agli 1,42 milioni di euro di inizio anno; la variazione è dovuta alla combinazione dei due effetti derivanti dagli investimenti effettuati sulla tecnologia e sui progetti di internazionalizzazione e di sviluppo del prodotto turistico Italia, nonché dall’effetto della fusione per incorporazione di Portale Sardegna.

Il consiglio di amministrazione di Destination Italia ha proposto di coprire la perdita d'esercizio, pari a 1,62 milioni di euro, attraverso l'integrale utilizzo della riserva di rivalutazione e di riportare a nuovo il rimanente, pari a 30mila euro circa.

