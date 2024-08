DEA, +161% valore della produzione nel 1° semestre 2024

di Redazione Lapenna del Web

2 ago 2024 ore 10:41

DEA (Distribuzione Elettrica Adriatica) - società attiva nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nelle regioni delle Marche, Abruzzo e Liguria e quotata su Euronext Growth Milan - ha comunicato alcuni dati gestionali economico-finanziari relativi al 1° semestre 2024.

In particolare, nel periodo in esame il valore della produzione è stato pari a circa 18,4 milioni di euro, in crescita del 161% rispetto ai 7,05 milioni realizzati nella prima metà dello scocrso anno. Tale incremento è principalmente legato a maggiori ricavi delle vendite e delle prestazioni riconducibili alla variazione del perimetro degli attivi gestiti.

