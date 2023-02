Cementir Holding, i conti del 2022 e le stime per il 2025

di Redazione Soldionline

Cementir Holding ha comunicato i risultati finanziari preliminari del 2022. La società quotata al segmento STAR ha chiuso lo scorso anno con ricavi per 1,72 miliardi milioni di euro, in aumento del 26,7% rispetto agli 1,36 miliardi ottenuti nell’esercizio precedente; a cambi costanti la crescita del fatturato sarebbe stata del 36,3%. Il management ha segnalato che l’incremento dei ricavi è prevalentemente dovuto alla politica di prezzo tesa a mitigare l’incremento eccezionale dei costi di combustibili, elettricità, materie prime, trasporti e servizi. Il margine operativo lordo è aumentato del 7,8%, passando da 310,95 milioni a 335,2 milioni di euro; di conseguenza, la marginalità è scesa dal 22,9% al 19,5%. La società ha terminato lo scorso anno con un utile ante imposte di 238,3 milioni di euro, rispetto ai 172 milioni contabilizzati nel 2021.

A fine 2022 la posizione finanziaria netta era diventata positiva per 95,5 milioni di euro, rispetto all'indebitamento di 40,4 milioni di inizio anno; nell'intero esercizio Cementir Holding ha effettuato investimenti per circa 122,6 milioni di euro.

Il management di Cementir Holding comunicato le stime finanziarie per l’intero 2023.

La società prevede di chiudere l’esercizio con ricavi per oltre 1,8 miliardi di euro, un margine operativo lordo compreso tra i 335 e i 345 milioni di euro e una posizione di cassa positiva per oltre 200 milioni, includendo investimenti per circa 113 milioni di euro.

Il management ha precisato che queste indicazioni non includono gli impatti per l’applicazione dei nuovi principi contabili né poste non ricorrenti e non tiene conto di eventuali nuove situazioni di recrudescenza della pandemia Covid 19 nei prossimi mesi né di alcun inasprimento della situazione geopolitica.

Inoltre, i vertici di Cementir Holding hanno approvato il piano industriale per il triennio 2023/2025.

Escludendo l'impatto dei nuovi principi contabili e le poste non ricorrenti, il management prevede di arrivare a fine piano con ricavi per circa 2 miliardi di euro (+5-6% il tasso di crescita medio annuo), un margine operativo lordo di circa 400 milioni e una posizione di cassa netta positiva per oltre 500 milioni. Gli investimenti annui dovrebbero aumentare a circa 110 milioni di euro. Infine, il piano ipotizza la distribuzione di un dividendo crescente, corrispondente a un payout ratio compreso tra il 20% e il 25% dell’utile netto di periodo.

