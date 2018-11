Campari, i numeri dei primi nove mesi del 2018

6 nov 2018 ore 11:14

Campari ha diffuso i dati dei primi nove mesi del 2018, periodo terminato con ricavi per 1,2 miliardi di euro, in flessione del 2,5% rispetto agli 1,23 miliardi contabilizzati nei primi tre trimestri dello scorso esercizio. Il management ha precisato che la crescita organica delle vendite è stata pari al 6,6%, mentre l’effetto cambi è stato negativo per il 5,4%. In leggero aumento, invece, il margine operativo lordo rettificato, che è salito da 299,3 milioni a 299,8 milioni di euro (+0,2%). Campari ha terminato il periodo gennaio-settembre con un utile ante imposte rettificato di 235,5 milioni di euro, in aumento 4,8% rispetto ai 224,6 milioni dei primi nove mesi del 2017. L’utile ante imposte è stato pari a 249,4 milioni di euro.

Nel solo terzo trimestre i ricavi della società sono saliti dell’1,8% a 422,4 milioni di euro, mentre il risultato finale è stato positivo per 90,7 milioni di euro.



A fine settembre l’indebitamento netto del gruppo era sceso a 913,8 milioni di euro, rispetto ai 981,5 milioni di inizio anno, dopo i proventi dalla cessione del business Lemonsoda, al netto dell’acquisizione di Bisquit e dell’acquisto di azioni proprie.

Il management di Campari resta fiducioso sul conseguimento di una performance organica positiva per i principali indicatori di performance, trainata dalla continua sovra performance delle marche a priorità globale e regionale a elevata marginalità nei principali mercati sviluppati.

I vertici si attendono che l’espansione della redditività lorda a livello organico possa continuare a beneficiare del mix favorevole delle vendite e sia in grado di più che compensare l’impatto negativo dell’aumento di prezzo di acquisto dell’agave, il cui effetto è previsto aumentare progressivamente nella restante parte dell’anno.

