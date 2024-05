BPER Banca, i conti del 1° trimestre 2024

Per l’esercizio 2024 il management conferma una guidance che presenta un margine di interesse in leggero calo. La redditività netta ordinaria è stimata in linea con quella del 2023

di Redazione Soldionline

8 mag 2024 ore 19:17

BPER Banca ha comunicato i risultati finanziari del 1° trimestre 2024, periodo chiuso con un utile netto (escluse le quote di terzi) di 457,28 milioni di euro, risultato che si confronta con i 290,68 milioni contabilizzati nei primi tre mesi dello scorso anno (+57,3%). L'istituto ha segnalato che nel trimestre ha perfezionato con il Gruppo Gardant un’operazione finalizzata a costituire una partnership strategica per la gestione di crediti deteriorati di titolarità di BPER Banca e Banco di Sardegna: la valorizzazione della transazione ha generato una plusvalenza complessiva di 150,1 milioni al lordo delle imposte. I costi sistemici sono stati pari a 111,8 milioni di euro. In leggero miglioramento il risultato della gestione operativa, che è cresciuto da 654,17 milioni a 654,87 milioni di euro, mentre i proventi operativi sono aumentati del 2% a 1,36 miliardi di euro, in seguito all’aumento del margine di interesse (+16,2% a 843,62 milioni), grazie in particolare al livello dello spread commerciale conseguente l’andamento dei tassi di interesse, al limitato impatto sul costo dei depositi e al contributo derivante dal portafoglio di investimenti.

Il cost income ratio del trimestre è stato pari al 51,7%.

A fine marzo 2024 i crediti netti verso la clientela erano pari a 87,7 miliardi di euro (89,6 miliardi i crediti lordi) in calo dello 0,6% rispetto al dato di inizio anno. Il management di BPER Banca ha precisato che la riduzione dei prestiti alle imprese e alle famiglie sconta in particolare il rallentamento della domanda legato all’aumentato livello dei tassi d’interesse verificatosi lo scorso anno e la maggiore percezione di incertezza dell’evoluzione dello scenario macroeconomico.

Alla stessa data l’incidenza dei crediti lordi (NPE Ratio lordo) era pari al 2,6%, in aumento rispetto al dato di fine 2023 (2,4%), mentre l’incidenza dei crediti netti verso clientela (NPE ratio netto) risultava pari all’1,2%, in linea con il dato di fine 2023. Il coverage ratio del totale dei crediti deteriorati è sceso a 54,2% dal 52,5% di fine 2023.

Sempre a fine marzo 2024 il Common Equity Tier 1 era pari al 14,9% (14,5% al 31 dicembre 2023), sulla base di un patrimonio netto di 10,31 miliardi di euro.

Alla stessa data le attività finanziarie ammontavano complessivamente a 26,5 miliardi di euro (18,9% del totale attivo). All’interno dell’aggregato i titoli di debito erano pari a 24,5 miliardi (92,4% del portafoglio complessivo) con una duration pari a 2 anni (al netto delle coperture) e includevano 12,9 miliardi riferiti a titoli governativi e di altri enti sovranazionali, di cui 8,7 miliardi di titoli di Stato italiani.

Per l’esercizio 2024 il management di BPER Banca conferma una guidance che presenta un margine di interesse in leggero calo, conseguentemente a una potenziale riduzione della forbice bancaria correlata a una politica monetaria meno restrittiva, commissioni nette con una dinamica positiva grazie allo sviluppo dei ricavi da gestione e intermediazione del risparmio e consulenza, oneri operativi in linea a quelli del 2023 rispetto ai quali va considerato il pieno effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore creditizio e finanziario.

Con riferimento alla qualità degli attivi il management di BPER Banca prevede di mantenere solidi livelli di copertura e una politica degli accantonamenti improntata alla prudenza con un costo del credito stabile rispetto al 2023.

La redditività netta ordinaria è stimata essere in linea con quella del 2023 al netto dell’effetto della fiscalità differita.