BB Biotech, i conti del 2021. Dividendo 2022 di 3,85 franchi svizzeri

di Redazione Soldionline

18 feb 2022 ore 07:11

BB Biotech ha comunicato i risultati finanziari del 2021, esercizio chiuso con una perdita netta di 404,81 milioni di franchi svizzeri, risultato che si confronta con l'utile di 691,17 milioni dell'esercizio precedente, in conseguenza a perdite nette su titoli per 343,6 milioni.

I ricavi sono scesi da 741,78 miloni a 4 milioni di franchi svizzeri.

Negli ultimi tre mesi del 2021 BB Biotech ha registrato una perdita netta di 564 milioni, rispetto all'utile di 665 milioni contabilizzato nell'ultimo trimestre dell'anno precedente.

A fine 2021 la maggiore partecipazione di BB Biotech era Moderna (10,6% del portafoglio), seguita da Argenx (8,5%), Ionis Pharmaceuticals (7,8%) e Neurocrine Biosciences (6,4%).

Il management dell'azienda svizzera ha segnalato che nel corso del quarto trimestre il team di gestione non ha effettuato allocazioni in nuove posizioni, concentrandosi su un’accurata rimodulazione delle partecipazioni già in portafoglio. Integrazioni di entità limitata a posizioni esistenti sono state effettuate per società specializzate nel campo dell’oncologia quali Relay Therapeutics, Macrogenics e Fate Therapeutics.

Il management di BB Biotech continua a perseguire l’attuazione di un portafoglio equilibrato tra società a media capitalizzazione già affermate e aziende in fase di sviluppo più precoce ma dotate di tecnologie di punta. Inoltre, l’accresciuta esposizione verso le aziende che sviluppano prodotti in ambito oncologico sarà modulata in funzione dei risultati di numerosi studi clinici attesi nel corso del 2022.

Il Il team d’investimento prevede che, dopo due anni dominati dalla pandemia da Covid-19, nel 2022 i progressi del settore torneranno a essere focalizzati sulle malattie gravi e croniche.

Il consiglio di amministrazione di BB Biotech ha proposto la distribuzione di un dividendo 2022 (relativo all'esercizio 2021) di 3,85 franchi svizzeri per azione, riconoscendo un rendimento del 5% sul prezzo dell’azione medio ponderato nel mese di dicembre 2021, in linea con la politica di dividendo introdotta nel 2013.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.